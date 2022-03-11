Глава МИД ФРГ призвала сохранять хладнокровие в вопросе санкций против России

Бербок призвала Европу не вводить санкции против России, которые она не выдержит

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европе стоит сохранять хладнокровие в вопросе возможного введения эмбарго на импорт энергоносителей из России. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, не имеет смысл вводить санкции, если потом придется сказать, что европейские страны не смогут их выдержать. Глава МИД ФРГ отметила, что «было бы реальным бегством от ответственности», если бы политики сейчас начали требовать прекратить использование российских энергоносителей, так как это якобы может остановить спецоперацию России на Украине. Помимо этого, она рассказала, что, если бы Германия или другие европейские страны полностью остановили импорт энергоресурсов из России, то через пару недель у них не было бы электричества и отопления.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что принятые Западом санкции оказали масштабное влияние на Россию. По словам политика, экономические последствия для России «уже сейчас огромны и очевидны». Шольц добавил, что ожидает дальнейшего воздействия санкций на российскую экономику. При этом он отметил, что все меры направлены на то, чтобы последствия для стран ЕС были по возможности ограничены.

