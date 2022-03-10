В Германии рассказали о масштабном влиянии санкций на Россию

Канцлер Германии Шольц сообщил об огромном эффекте санкций на российскую экономику

Принятые Западом санкции оказали масштабное влияние на Россию. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

По словам политика, экономические последствия для России «уже сейчас огромны и очевидны». Шольц добавил, что ожидает дальнейшего воздействия санкций на российскую экономику. При этом он отметил, что все меры направлены на то, чтобы последствия для стран ЕС были по возможности ограничены.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз (ЕС) подготовил санкции для 160 российских бизнесменов и парламентариев. «Мы продолжаем затягивать нашу санкционную сеть. Мы добавим 160 человек в черный список, включая бизнесменов и членов российского Совета Федерации», — написала фон дер Ляйен.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.