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США обвинили Россию в создании иллюзии переговоров с Украиной

Представитель Госдепа США Прайс: Россия лишь создает иллюзию переговоров с Украиной
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Pool / Reuters

США считают, что Россия лишь создает иллюзию переговоров с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Пайс передает ТАСС.

Согласно заявлению ведомства, Москва намерена добиться капитуляции Украины. В министерстве также заявили, что «стратегические условия», которые привели к отмене встречи министра иностранных дел России Сергея Лавров и госсекретаря Энтони Блинкена, не изменились. Планов по контактам на данный момент нет, добавили в Госдепе.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что целью США является укрепление позиции Украины на переговорах с Россией. При этом она также допустила, что Штаты непосредственно подключаться к дипломатическим усилиям по урегулированию кризиса.

Марина Совина
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