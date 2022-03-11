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Байден присвоил Катару статус основного союзника США вне НАТО

Президент США Джо Байден назвал Катар основным союзником американской стороны вне НАТО
Джо Байден

Джо Байден. Фото: IMAGO / Chris Kleponis / Global Look Press

Американский президент Джо Байден присвоил Катару статус основного союзника США вне НАТО. Об этом сообщается в его меморандуме для госсекретаря Энтони Блинкена, передает РИА Новости.

Как говорится в документе, это сделано для целей Акта о зарубежной помощи и Акта контроля за экспортом вооружений. Сам Байден назвал свое решение «признанием многолетнего вклада Катара» в усилия на военном направлении в Ближневосточном регионе, которые возглавляют США, а также символом заинтересованности в развитии двустороннего диалога по безопасности.

Кроме того, американский лидер намерен предоставить такой статус Колумбии. Он напомнил, что давно признал эту страну ключевым элементом общих усилий по построению процветающего, безопасного и демократического Западного полушария.

Марина Совина
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