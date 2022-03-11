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Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным

Фото: Nikolai Petrov / BelTA / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что Лукашенко отправился в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что во время встречи 11 марта российский и белорусский президенты намерены обсудить вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации и экономическое взаимодействие в условиях санкций. Одной из тем их переговоров также станет ситуация на Украине.

Предыдущая встреча Путина и Лукашенко проходила в Москве 18 февраля. Темой их беседы были вопросы европейской безопасности, развития торгово-экономических отношений и союзничества.

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Георгий Нестеров
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