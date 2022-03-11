Раскрыт механизм работы памяти

Ученые сравнили воспоминания с картотекой

Ученые рассказали, что человеческий мозг присваивает каждому воспоминанию набор маркеров, по которым затем может извлекать их из памяти. Исследование было опубликовано в журнале Nature Neuroscience.

Специалисты Седарс-Синайского медицинского центра в Лос-Анджелесе сравнили человеческий мозг с картотекой с файлами или фотографиями, каждый объект в которой имеет определенные маркеры. Когда человек пытается вспомнить конкретное событие, его мозг перебирает маркеры и находит специфический объект. Также релевантные воспоминания из прошлого могут быть показаны, когда мозг сталкивается с определенными триггерами в реальной жизни.

Ученые смогли раскрыть, как работают механизмы памяти, с помощью эксперимента. Специалисты показывали пациентам два вида видеозаписей — с «мягкими» и «жесткими» границами. Истории в клипах первого типа развивались логично, на видео второго типа присутствовали не связанные друг с другом события. С помощью особого оборудования специалисты заметили, что мозг иначе реагирует на записи каждого типа.

В тексте научной работы говорится, что воспоминания хранятся примерно так же, как файлы в картотеке. Мозг присваивает каждому памятному моменту конкретные маркеры, по которым затем находит их. Высокая скорость отображения воспоминаний связана с тем, что мозг моментально анализирует весь объем данных, которыми он располагает, каждый раз совершая поверхностное «сканирование».

Ранее исследователи из Университета Южной Калифорнии в США смогли проследить процесс формирования воспоминаний у рыб-зебр. Специалисты выяснили, что тип воспоминаний влияет на то, насколько долго мозг его будет хранить — так, более страшные откладываются в памяти дольше.