В МИД заявили о готовности России противостоять санкциям

Замглавы МИД Панкин заявил, что Россия готова противостоять санкциям и прочим ограничениям

Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил о готовности страны противостоять санкциям и прочим ограничениям. Об этом он сказал в интервью газете «Известия».

«То, что нам будет тяжело, это понятно. То, что мы готовы выстоять, это тоже понятно. С одной стороны, без паники, с другой стороны, без какого-то шапкозакидательства или без показного безразличия и самоуспокоения», — пояснил Панкин. По его словам, последствия ограничений ощутят все, так как Россия не может «по росчерку пера, по закону одной из стран или группы стран взять и выпасть или быть отгороженной неким железным занавесом или каменной стеной от всего мира».

Есть мнение, что роль России в мировой экономике незначительна, отметил замглавы МИД. «Где-то это несколько процентов, где-то полтора десятка процентов, а где-то 30-40 или 50 процентов», — рассказал он. Панкин добавил, что Россия является серьезным участником мирохозяйственных связей, поэтому просто так ограничения незамеченными не пройдут. Это касается не только энергоресурсов, но также сырья и продовольствия.