Президент США Байден лично запретил передачу польских МИГ-29 Украине, опасаясь эскалации

Президент США Джо Байден лично запретил передачу Украине польских истребителей МИГ-29 из-за опасений эскалации ситуации. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

«Белый дом теперь подтверждает, что решение принималось на самом верху президентом Байденом, который наложил вето на доставку истребителей, чтобы не спровоцировать президента России Владимира Путина и не допустить эскалации», - следует из материала.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки объяснила, что отказ США в поставке Украине истребителей основан на оценке того, как предотвратить мировую войну. Она объяснила, что боевые самолеты, в отличие от других видов оружия, поставляемых Украине, «могут пересечь границу и провести операции на российской земле». Чиновница отметила, что передача Киеву польских МиГ-29 не повлияла бы на военные возможности Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).