Сын Михалкова назвал недостаток Москвы

Российский актер Артем Михалков отнес к недостаткам Москвы пробки на дорогах

Сын российского режиссера Никиты Михалкова, актер Артем Михалков назвал одним из недостатков Москвы затрудненное движение на дорогах. Своим мнением он поделился в разговоре с изданием «Москвич Mag».

По словам актера, для него и его знакомых в городе больше преимуществ, чем недостатков, однако он сталкивался и с негативными моментами. К ним Михалков отнес пробки и полосы для общественного транспорта. Он подчеркнул необходимость решить проблему.

«Главное — нереальные пробки, понимаю выделенку для автобусов и такси, но это очень усложняет передвижение на личном автомобиле. Я бы придумал, как избежать заторов на дорогах, но у меня нет понимания процесса. В этом вопросе нужны специалисты. Но пробки прямо мучают! Честно!» — заявил Михалков.

В январе 2022 года против пробок в Москве выступила бывшая ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Лариса Вербицкая. Она отметила, что проблемы с движением не всегда образуются по вине автомобилистов, и предложила решить вопрос с помощью искусственного интеллекта.