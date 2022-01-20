Популярная российская ведущая выступила против огромных пробок в Москве

Популярная российская телеведущая, бывшая ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Лариса Вербицкая выступила против огромных пробок на дорогах Москвы. Своим мнением она поделилась с изданием «Москвич Mag».

В ходе разговора Вербицкая заявила, что хотела бы изменить в столице ситуацию с дорожным движением. Она сослалась на свой большой опыт в качестве водителя и отметила, что пробки не всегда образуются по вине автомобилистов. Однако телеведущая не рассказала, кого считает виноватым. В качестве способа решения проблемы она предложила использовать искусственный интеллект.

Вопросы у ведущей вызвали и размеры штрафов за неправильную парковку в Москве. «Ну и штрафы за парковку просто не соответствуют реальности! Даже ГИБДД дает скидку, если оплачивать их в течение определенного срока, а тут наказывают всех оптом — кто на минуту замешкался, а кто и на час забылся», — заявила Вербицкая.

В декабре 2021 года о ситуации с дорожным движением в Москве высказалась бывшая жена экс-депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье. Она хотела бы снизить количество пробок, однако отметила, что улучшить положение будет трудно.