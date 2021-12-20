Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Бывшая жена экс-депутата высказалась о пробках в Москве

Илона Столье заявила, что в Москве невозможно изменить ситуацию с пробками

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Бывшая жена экс-депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье заявила, что хочет изменить в Москве ситуацию с пробками. Свое мнение о дорожной обстановке в столице она высказала в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Во время беседы Столье попросили рассказать о том, что бы она поменяла в российской столице. По словам женщины, она ничего не хочет менять, за исключением уменьшения количества пробок на дорогах. Однако Столье посчитала, что улучшить положение будет трудно.

Материалы по теме:
«Безумное было время» Как обычный дом попал на «самую жуткую картину» Америки
«Безумное было время»Как обычный дом попал на «самую жуткую картину» Америки
12 декабря
Зеленый шпиль. Американцы придумали небоскреб будущего. Как он будет выглядеть и спасать планету от загрязнения?
Зеленый шпиль.Американцы придумали небоскреб будущего. Как он будет выглядеть и спасать планету от загрязнения?
6 декабря

«Я бы хотела, чтобы пробок было поменьше. Но это изменить, мне кажется, невозможно. Пробки убивают, но я научилась с ними бороться, плюс появился комфорт и можно ехать по выделенным полосам», — заявила Столье. Чтобы успевать по делам, женщина передвигается на такси.

В октябре 2021 года российский рэпер Дава рассказал, что считает ситуацию с дорожным движением единственной проблемой Москвы. По его словам, из-за пробок ему приходится проводить в дороге по несколько часов. Однако артист не назвал способ решения проблемы.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Вклады для малоимущих в России предложили ограничить 100 тысячами рублей
Белоруссия рассказала о поставках электроэнергии на Украину
В Мьянме раскрыли серию массовых убийств граждан
В МИД обвинили Украину в российском радикализме
МИД назвал «скрепы» политики Москвы на постсоветском пространстве
Названы наиболее и наименее реалистичные предложения России к США и НАТО
Для россиянина запросили срок за подготовку терактов в Москве у здания ФСБ
Осужденный бывший мэр Ярославля Урлашов попросил о досрочном освобождении
Иммунолог назвал группу людей с наиболее легким течением омикрон-штамма
Солдаты НАТО попытались прорваться в Приднестровье
Рябков заявил о «самом большом должке» США перед Россией
Описан сценарий боевых действий России против Украины
Сына бывшего детского омбудсмена Астахова отправили под домашний арест
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter