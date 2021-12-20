Бывшая жена экс-депутата высказалась о пробках в Москве

Бывшая жена экс-депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье заявила, что хочет изменить в Москве ситуацию с пробками. Свое мнение о дорожной обстановке в столице она высказала в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Во время беседы Столье попросили рассказать о том, что бы она поменяла в российской столице. По словам женщины, она ничего не хочет менять, за исключением уменьшения количества пробок на дорогах. Однако Столье посчитала, что улучшить положение будет трудно.

«Я бы хотела, чтобы пробок было поменьше. Но это изменить, мне кажется, невозможно. Пробки убивают, но я научилась с ними бороться, плюс появился комфорт и можно ехать по выделенным полосам», — заявила Столье. Чтобы успевать по делам, женщина передвигается на такси.

В октябре 2021 года российский рэпер Дава рассказал, что считает ситуацию с дорожным движением единственной проблемой Москвы. По его словам, из-за пробок ему приходится проводить в дороге по несколько часов. Однако артист не назвал способ решения проблемы.