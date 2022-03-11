В НАТО призвали союзников в Европе увеличить оборонные бюджеты

Генсек НАТО Столтенберг призвал европейских союзников альянса увеличить оборонные бюджеты

Союзники Североатлантического альянса в Европе должны увеличить свои оборонные бюджеты на фоне ситуации вокруг Украины. К этому призвал европейских лидеров генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«Европейские союзники должны увеличить свои оборонные бюджеты. Атака России будет иметь последствия для всех нас», — заявил генсек. Он отметил, что соответствующий призыв был направлен всем государства-членам организации.

Столтенберг также подчеркнул, что альянс ожидает введения антироссийских санкций от всех союзников. «Так мы можем заставить Россию заплатить цену», — заключил он. По его словам, просьба НАТО относится и к Турции.

Ранее Столтенберг заявил, что события на Украине не должны превратиться в войну НАТО с Россией. Он предупредил, что это может привести к большим жертвам. «Мы должны сделать все возможное, чтобы положить конец этой войне», — заключил генсек.