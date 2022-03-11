Российским строителям выплатили зарплату после вмешательства прокуратуры

В Москве 152 строителям выплатили зарплаты после вмешательства столичной прокуратуры

На западе Москвы работникам крупной строительной фирмы выплатили зарплату после вмешательства столичной прокуратуры. Об этом в пятницу, 11 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова.

По ее словам, накануне в Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру Москвы обратились нескольких рабочих компании «Строй Сервис», осуществляющих строительно-монтажные работы жилого комплекса на Багратионовском проезде. Они сообщили, что в январе-феврале 2022 года не получали зарплату.

«В тот же день сотрудники прокуратуры провели проверку соблюдения трудового законодательства и открыли мобильную приемную непосредственно на строительном объекте. Было установлено, что зарплату не получили 152 работника, общая сумма задолженности составила свыше пяти миллионов рублей», — рассказала Нефедова.

Благодаря оперативно принятыми мерами прокурорского реагирования была обеспечена выплата работодателем образовавшейся задолженности перед трудовым коллективом. Как установили в надзорном ведомстве, на счетах фирмы деньги были, но, вопреки требованиям Конституции и Трудового кодекса, руководство общества пыталось направить их не на выплату зарплаты, а в первую очередь на закупку материалов и другие потребности.

Прокурорская проверка продолжается, по ее результатам будут приняты меры реагирования, а виновных привлекут к ответственности, уточнила Нефедова.

