Стало известно о нищенской жизни миллиардера Илона Маска и о дыре в его матрасе

Певица Граймс рассказала, что Илон Маск жил по-нищенски и спал на матрасе с дырой

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск довольствовался нищенским уровнем жизни. Об этом изданию Vanity Fair стало известно благодаря певице Граймс, с которой миллиардер встречался с 2018 года.

По словам Граймс, когда они жили в Лос-Анджелесе, Маск не желал покупать новый матрас даже после того, как в старом обнаружилась дыра. Вместо этого он предложил ей привезти свой и спать на нем. «Доходило до того, что я ему так: может, не будем жить в этом совершенно небезопасном доме за 40 тысяч долларов? Где соседи типа нас снимают на видео, никакой охраны, и мне восьмой день подряд приходится питаться арахисовым маслом?» — рассказала певица (средняя стоимость дома в Лос-Анджелесе, по данным Zillow, превышает 900 тысяч долларов — прим. «Ленты.ру»).

Илон Маск считался богатейшим человеком мира. Его состояние достигло максимального размера 4 ноября 2021 года, когда акции Tesla рекордно выросли. Кроме Маска, единственным человеком в истории, чье состояние когда-либо превышало 200 миллиардов долларов, был основатель Amazon Джефф Безос.

Граймс и Маск решили расстаться в ноябре 2021 года. У них двое детей: сын X Æ A-XII, родившийся в 2020 году, и дочь Экза Дарк Сайдириэль, которая появилась на свет в конце 2021 года. Певица пользовалась услугами суррогатной матери и несколько месяцев успешно скрывала существование ребенка.