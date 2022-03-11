Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Стало известно о нищенской жизни миллиардера Илона Маска и о дыре в его матрасе

Певица Граймс рассказала, что Илон Маск жил по-нищенски и спал на матрасе с дырой

Фото: Jason Kempin / Getty Images

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск довольствовался нищенским уровнем жизни. Об этом изданию Vanity Fair стало известно благодаря певице Граймс, с которой миллиардер встречался с 2018 года.

По словам Граймс, когда они жили в Лос-Анджелесе, Маск не желал покупать новый матрас даже после того, как в старом обнаружилась дыра. Вместо этого он предложил ей привезти свой и спать на нем. «Доходило до того, что я ему так: может, не будем жить в этом совершенно небезопасном доме за 40 тысяч долларов? Где соседи типа нас снимают на видео, никакой охраны, и мне восьмой день подряд приходится питаться арахисовым маслом?» — рассказала певица (средняя стоимость дома в Лос-Анджелесе, по данным Zillow, превышает 900 тысяч долларов — прим. «Ленты.ру»).

Материалы по теме:
Сверху виднее Илон Маск запустил спутниковый интернет. Почему ему не дадут работать в России?
Сверху виднееИлон Маск запустил спутниковый интернет. Почему ему не дадут работать в России?
30 октября
Срезал путь. Илон Маск нашел способ избавить мир от пробок. Почему его идею критикуют?
Срезал путь.Илон Маск нашел способ избавить мир от пробок. Почему его идею критикуют?
24 октября
Маск Всемогущий Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов
Маск ВсемогущийИлон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов
20 февраля

Илон Маск считался богатейшим человеком мира. Его состояние достигло максимального размера 4 ноября 2021 года, когда акции Tesla рекордно выросли. Кроме Маска, единственным человеком в истории, чье состояние когда-либо превышало 200 миллиардов долларов, был основатель Amazon Джефф Безос.

Граймс и Маск решили расстаться в ноябре 2021 года. У них двое детей: сын X Æ A-XII, родившийся в 2020 году, и дочь Экза Дарк Сайдириэль, которая появилась на свет в конце 2021 года. Певица пользовалась услугами суррогатной матери и несколько месяцев успешно скрывала существование ребенка.

Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией
Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram
Жена Карпина опровергла информацию о предложениях тренеру от двух клубов РПЛ
На астероиде Рюгу обнаружили «кирпичики жизни»
Потери инфраструктуры Украины оценили в 119 миллиардов долларов
Россияне бросились скупать жилье в одной европейской стране
Порошенко заявил о единстве власти и оппозиции на Украине
Москвичи вспомнили российских конкурентов «Макдональдса»
Путин заявил о позитивной роли санкций для России
Еврокомиссия перевела Украине 300 миллионов евро
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.