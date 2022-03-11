Шойгу наградил участников спецоперации на Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил награды участникам спецоперации по демилитаризации Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Отличившиеся в спецоперации бойцы получили звезду Героя России, орден Мужества и 10 других медалей. Церемония награждения прошла в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка.
Министр похвалил бойцов за достойное выполнение своего долга перед родиной, поблагодарил за службу и пожелал скорейшего выздоровления. Начальник госпиталя Павел Крайнюков доложил Шойгу, что все имевшие ранения бойцы успешно прооперированы, проходят реабилитацию и скоро смогут вернуться в свои подразделения.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу министра обороны о передаче ополченцам Донецкой и Луганской народных республик трофейной техники и оружия, в том числе и западного производства.