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Шойгу наградил участников спецоперации на Украине

Министр обороны Шойгу вручил госнаграды отличившимся участникам спецоперации на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил награды участникам спецоперации по демилитаризации Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Отличившиеся в спецоперации бойцы получили звезду Героя России, орден Мужества и 10 других медалей. Церемония награждения прошла в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка.

Министр похвалил бойцов за достойное выполнение своего долга перед родиной, поблагодарил за службу и пожелал скорейшего выздоровления. Начальник госпиталя Павел Крайнюков доложил Шойгу, что все имевшие ранения бойцы успешно прооперированы, проходят реабилитацию и скоро смогут вернуться в свои подразделения.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу министра обороны о передаче ополченцам Донецкой и Луганской народных республик трофейной техники и оружия, в том числе и западного производства.

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Роман Кирьянов
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