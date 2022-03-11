Шойгу наградил участников спецоперации на Украине

Министр обороны Шойгу вручил госнаграды отличившимся участникам спецоперации на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил награды участникам спецоперации по демилитаризации Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Отличившиеся в спецоперации бойцы получили звезду Героя России, орден Мужества и 10 других медалей. Церемония награждения прошла в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка.

Министр похвалил бойцов за достойное выполнение своего долга перед родиной, поблагодарил за службу и пожелал скорейшего выздоровления. Начальник госпиталя Павел Крайнюков доложил Шойгу, что все имевшие ранения бойцы успешно прооперированы, проходят реабилитацию и скоро смогут вернуться в свои подразделения.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу министра обороны о передаче ополченцам Донецкой и Луганской народных республик трофейной техники и оружия, в том числе и западного производства.