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Путин одобрил передачу трофейных танков и Javelin войскам ДНР и ЛНР

Президент Путин согласился с идеей Шойгу передать вооружение и технику войскам Донбасса

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Президент России Владимир Путин поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу передать трофейную технику западного производства и оружие, в том числе танки и комплексы Javelin, в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил глава государства, он готов принять соответствующие решения, которые от него требуются. «Что касается поставки вооружения, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи», — подчеркнул президент России.

Ранее стало известно, что Путин согласился с предложением привлечь на Украину добровольцев с Ближнего Востока. Кроме того, он поручил Шойгу подготовить отдельный доклад по поводу усиления западных рубежей РФ в связи с действиями НАТО.

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Сергей Истомин
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