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Путин одобрил отправку добровольцев на Украину

Президент Путин согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин согласился с предложением привлечь на Украину добровольцев с Ближнего Востока и отметил, что им нужно помочь добраться в зону боевых действий. Об этом в пятницу, 11 марта, пишет РИА Новости.

Глава государства также поручил главе Минобороны Сергею Шойгу подготовить отдельный доклад по поводу усиления западных рубежей России в связи с действиями НАТО и поддержал предложение министра передать трофейную технику западного производства в Донбасс.

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Евгения Куликова
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