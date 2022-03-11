Путин одобрил отправку добровольцев на Украину

Президент Путин согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину

Президент России Владимир Путин согласился с предложением привлечь на Украину добровольцев с Ближнего Востока и отметил, что им нужно помочь добраться в зону боевых действий. Об этом в пятницу, 11 марта, пишет РИА Новости.

Глава государства также поручил главе Минобороны Сергею Шойгу подготовить отдельный доклад по поводу усиления западных рубежей России в связи с действиями НАТО и поддержал предложение министра передать трофейную технику западного производства в Донбасс.