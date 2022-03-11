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Вучич заявил об отсутствии необходимости вступать в НАТО для Сербии

Вучич заявил, что Сербия может сама себя защитить от врагов, ей не нужно вступать в НАТО
Александар Вучич

Александар Вучич. Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Сербия может сама защитить себя от врагов, ей не нужно вступать в НАТО. Об отсутствии необходимости для Белграда становиться членом Североатлантического альянса заявил сербский президент Александр Вучич, передает ТАСС.

Глава государства рассказал, что некоторые стороны призывают Сербию вступить в НАТО. «Мой ответ таков: нам не нужно вступать в НАТО, наша обязанность простить, как сказал патриарх Порфирий, но мы не смеем забыть, что было в 1999 году, когда убивали маленьких детей в Сербии», — подчеркнул он.

Вучич также добавил, что Белград хочет самостоятельно защищать свой народ и свои территории от любых возможных врагов.

Ранее сербский президент заявил, что сербы, которые добровольцами уедут воевать на Украину, будут строго наказаны в соответствии с законодательством страны. Он подчеркнул, что наказание будет ожидать всех, кто нарушит закон, вне зависимости от выбранной стороны конфликта.

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Виктория Кондратьева
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