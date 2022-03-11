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Сербия запретила добровольцам воевать на Украине

Президент Сербии Вучич заявил о наказании для сербов, которые уедут воевать на Украину
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Сербы, которые добровольцами уедут воевать на Украину, будут строго наказаны в соответствии с законодательством страны, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Его слова приводит РИА Новости.

«Что касается добровольцев в зоне конфликта на Украине, поскольку обе стороны позвали добровольцев, согласно уголовному законодательству Республики Сербии, которое мы ужесточим, запрещено участие в каких-либо конфликтах, которые не являются защитой территориальной целостности Сербии», — рассказал президент.

Сербский лидер подчеркнул, что наказание будет ожидать всех, кто нарушит закон, вне зависимости от выбранной стороны конфликта. «Всех, кто думает, что надо участвовать в каких-либо войнах, мы будем строго, в соответствии с законом и конституцией, наказывать», — резюмировал Вучич.

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Ранее президент Сербии также заявил, что власти были вынуждены поддержать резолюцию ООН, осуждающую операцию России по демилитаризации на Украине, чтобы не лишиться права настаивать на принципе территориальной целостности в ситуации с Косово и Метохией.

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Дмитрий Сотак
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