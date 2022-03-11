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Названы цены на возвратные рейсы в Россию из-за границы

Стоимость билетов на вывозные рейсы варьируется от 80 до 450 тысяч рублей в одну сторону

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Стоимость билетов на возвратные рейсы в Россию из зарубежных стран по некоторым направлениям могут достигать 450 тысяч рублей. О высоких ценах на перелеты и причинах их роста пишет РИА Новости со ссылкой на источник в туристической отрасли.

Отмечается, что самостоятельные путешественники, которые в настоящее время находятся за границей, испытывают сложности с возвращением на родину из-за высокой стоимости авиабилетов. Причинами повышения цен называют отсутствие прямого авиасообщения с Россией и малое количество стыковочных рейсов.

«Авиакомпании предлагают возврат средств за билеты, но на них сейчас уже ничего не купить. Вывозной чек варьируется от 80 до 450 тысяч рублей в одну сторону. Тогда как изначальный билет в среднем стоил 40 тысяч рублей», — объяснил ситуацию источник.

При этом уточняется, что больше всего запросов на возвращению в Россию поступает из Таиланда. Также есть обращения из ОАЭ, Турции, Египта, Мальдив, Болгарии и Кипра, Сейшельских островов, Кубы, Мексики и Доминиканы.

Ранее в марте Минцифры создало для российских туристов, которые в настоящее время испытывают трудности с возвращением домой из-за ограничения авиасообщения, новый канал связи на портале госуслуг. Путешественники через специальную форму могут передать информацию о себе, что позволит Росавиации и Ростуризму скорректировать списки застрявших за рубежом граждан и помочь им вернуться на родину.

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Дарья Рыбак
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