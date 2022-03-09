Для застрявших за границей россиян создали новый канал связи

Минцифры создало специальную форму на портале «Госуслуг» для застрявших за рубежом россиян

Российские туристы, которые в настоящее время пытаются вернуться домой из-за границы, могут передать информацию о себе через портал «Госуслуги». Об этом сообщило Минцифры, пишет ТАСС.

Отмечалось, что новый канал связи был специально создан для россиян, которые испытывают трудности с возвращением домой из-за ограничения авиасообщения.

С помощью данных, полученных с портала, Ростуризм и Росавиация скорректируют списки застрявших за рубежом российских туристов и помогут им вернуться на родину. Так, путешественникам необходимо указать в специальной форме на сайте ФИО, дату рождения, данные загранпаспорта, страну пребывания и ближайший аэропорт. Также предлагается внести информацию об обратном билете и путевке, если они есть.

Ранее в марте эксперты туриндустрии предупредили российских туристов, желающих отдохнуть за границей, о последствиях отключения российских банковских карт от зарубежных платежных систем Visa и Mastercard. По мнению специалистов, в сложившейся ситуации сильнее всего пострадает самостоятельный туризм. Теперь россияне не смогут купить авиабилеты на сайтах зарубежных авиакомпаний и онлайн-агрегаторов или забронировать проживание на зарубежных сервисах.