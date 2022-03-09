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Стало известно о последствиях отключения Visa и Mastercard для туристов

В АТОР заявили, что из-за отключения Visa и Mastercard пострадает самостоятельный туризм

Фото: Shutterstock

Эксперты туриндустрии предупредили российских туристов, желающих отдохнуть за границей, о последствиях отключения российских банковских карт от зарубежных платежных систем Visa и Mastercard. Информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Стало известно, что в настоящий момент на руках у россиян находится более 140 миллионов активных карт Visa и Mastercard — с 10 марта они будут работать исключительно внутри страны.

Специалисты заявили, что в сложившейся ситуации сильнее всего пострадает самостоятельный туризм. Теперь россияне не смогут купить авиабилеты на сайтах зарубежных авиакомпаний и онлайн-агрегаторов или забронировать проживание на зарубежных сервисах.

При этом отмечается, что некоторые авиаперевозчики (например, Турция и ОАЭ) принимают оплату картами «МИР». «Прежней свободы с широким выбором комбинаций стыковочных авиаперелетов в любые уголки мира и обратно больше нет — придется летать только теми авиакомпаниями, которые принимают "МИР", и в ограниченное количество стран», — подчеркнули в АТОР.

Кроме того, путешественников предупредили о проблемах с тратами за границей из-за новых ограничений Центробанка на снятие наличной валюты.

Ранее в марте россиянам посоветовали запасаться наличными в случае путешествий за границу. Туристов призвали быть более предусмотрительными и не рассчитывать на отдыхе исключительно на безналичную оплату покупок и услуг. При этом специалисты предупреждают об усиленных проверках туристов, которые проходят таможню по «зеленому коридору».

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Мария Гейн
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