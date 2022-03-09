Центробанк ввел временные изменения на операции с наличной валютой

Центробанк (ЦБ) России с 9 марта по 9 сентября 2022 года ввел временные изменения на операции с наличной валютой, ограничив сумму для снятия с валютного счета десятью тысячами долларов наличными. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тыс долларов США в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи Центробанк России

Пояснение ЦБ

Как пояснил регулятор, в период действия временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США независимо от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.

10 тысяч долларов максимальная сумма для снятия с валютного счета в период с 9 марта по 9 сентября

Остальные средства с валютного счета можно будет снять в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Он определяется на основе данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи. Получить валюту можно будет в кассе банка.

При этом в ЦБ уточнили, что в российских банках около 90 процентов валютных счетов не превышают сумму в десять тысяч долларов. Это означает, что большинство держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте.

Что будет со счетами?

В Центробанке заверили, что россияне могут продолжать хранить деньги на валютных вкладах или счетах, все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад, а условия по ним не изменятся. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.

Кроме того, граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, однако снять с них средства, пока действует временный порядок, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Также в течение этого срока банки не будут продавать наличную валюту гражданам. Поменять же наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения. Однако банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в отделение.

Комментарий Сбера

На фоне новых временных правил Центробанка Сбер сообщил, что работает штатно и готов удовлетворить потребности клиентов в наличной валюте.

В кредитной организации подчеркнули, что покупка безналичной валюты доступна клиентам в приложении «Сбербанк онлайн» без ограничений. Средства клиентов в рублях также доступны без ограничений, добавили в банке.

Вывод валюты за рубеж

5 марта Центробанк ввел ограничения на вывод иностранной валюты за рубеж. Теперь перечислять супругам, а также родителям, детям, дедушкам, бабушкам и внукам, включая усыновителям и усыновленным можно будет не больше пяти тысяч долларов в месяц.

Данное ограничение стало очередной мерой ЦБ и финансовых властей, направленной на сохранение в стране иностранной валюты в условиях санкций, введенных западными странами. Они, в частности, включают блокировку валютных резервов ЦБ, номинированных в долларах, евро, фунтах и иенах, и запрет на операции с ними.

Запрет на вывоз валюты

Кроме того, российским резидентам со 2 марта было запрещено перечислять иностранную валюту на собственные зарубежные счета и вывозить наличные в размере более 10 тысяч долларов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, данные меры были предприняты в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США, а также примкнувших к ним государств и организаций. Отмечается, что принятые меры направлены на защиту российских национальных интересов.

Как пояснили в пресс-службе Кремля, запрещается вывозить из страны наличную иностранную валюту и денежные инструменты в иностранной валюте на сумму, которая превышает эквивалент 10 тысяч долларов США и рассчитывается по официальному курсу Центробанка, установленному на дату вывоза. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, что такие решения помогут минимизировать риски и последствия и застраховать граждан от раскачивания экономики.

Так получается, потому что нужно принимать меры: существуют определенные действия враждебного характера, которые пытаются раскачать и подорвать целостность нашей экономики. (...) В таких условиях, поскольку эти меры недружественного характера носят беспрецедентный характер, действовать надо жестко, продуманно и четко Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Помимо этого, 28 февраля российским резидентам было запрещено выдавать валютные займы и кредиты нерезидентам, а также перечислять валюту на собственные зарубежные счета. Кроме того, обязательна продажа 80 процентов валютной выручки на внутреннем рынке.

Ключевая ставка

28 февраля совет директоров Центробанка принял решение поднять ключевую ставку до 20 процентов годовых в связи с кардинальным изменением внешних условий.

Как поясняла глава регулятора Эльвира Набиуллина, новые иностранные санкции привели к значительному изменению обменного курса рубля, ограничили возможность использования золотовалютных резервов. «Это требует применения широкого спектра инструментов поддержания финансовой стабильности», — сказала она, добавив, что для поддержания привлекательности депозитов и защиты сбережений от обесценения нужно повысить процентные ставки до уровней, которые компенсируют гражданам возросшие инфляционные риски.