Банк России ввел временные изменения на операции с наличной валютой

Российский Центробанк (ЦБ) с 9 марта по 9 сентября 2022 года временно изменит порядок операций с наличной валютой. Теперь снять с валютного счета можно не более десяти тысяч долларов наличными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Банка России.

«Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан: все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте», — пояснил регулятор.

Отмечается, что остальные средства можно будет снять в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Он определяется на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи.

При этом в ЦБ уточнили, что в российских банках около 90 процентов валютных счетов не превышают сумму в десять тысяч долларов. Это означает, что большинство держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте.

Кроме того, подчеркивается, что в этот период валюта будет выдаваться в долларах вне зависимости от валюты счета, конвертация будет проводиться по рыночному курсу в день выдачи.

Ранее ЦБ ввел новые ограничения на вывод иностранной валюты за рубеж. Переводить иностранную валюту российским резидентам разрешается на зарубежные счета близких родственников на сумму не больше пяти тысяч долларов в месяц. Это одна из мер регулятора, направленных на сохранение в стране иностранной валюты в условиях санкций, введенных западными странами. Они также включают блокировку валютных резервов ЦБ, номинированных в долларах, евро, фунтах и иенах, и запрет на операции с ними.