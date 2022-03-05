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ЦБ ввел новые ограничения на вывод валюты за рубеж

Центробанк установил лимит в пять тысяч долларов на перевод родственникам за рубеж

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Центробанк ввел новые ограничения на вывод иностранной валюты за рубеж, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замглавы ЦБ Юрия Исаева. Теперь перечислять супругам и близким родственникам можно будет не больше пяти тысяч долларов в месяц.

Переводить иностранную валюту российским резидентам разрешается на зарубежные счета супругов, а также родителей, детей, дедушек, бабушек и внуков, включая усыновителей и усыновленных.

Нынешнее ограничение стало очередной мерой ЦБ и финансовых властей, направленной на сохранение в стране иностранной валюты в условиях санкций, введенных западными странами. Они, в частности, включают блокировку валютных резервов ЦБ, номинированных в долларах, евро, фунтах и иенах, и запрет на операции с ними.

После этого российским резидентам было запрещено перечислять иностранную валюту на собственные зарубежные счета и вывозить наличные в размере более 10 тысяч долларов.

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Платон Щукин
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