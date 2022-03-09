Сбер прокомментировал работу на фоне новых правил Центробанка

Сбер работает штатно и готов удовлетворить потребности клиентов в наличной валюте в рамках введенных Центробанком временных правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

В кредитной организации подчеркнули, что покупка безналичной валюты доступна клиентам в приложении «Сбербанк онлайн» без ограничений. Средства клиентов в рублях также доступны без ограничений, добавили там, комментируя новые правила, которые ввел регулятор.

Ранее Центробанк сообщил, что с 9 марта по 9 сентября 2022 года временно изменит порядок операций с наличной валютой. Теперь снять с валютного счета можно не более десяти тысяч долларов наличными. Отмечается, что остальные средства можно будет снять в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Он определяется на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи.

