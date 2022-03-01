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Россиянам посоветовали запастись наличными при поездках за границу

В АТОР посоветовали россиянам брать в заграничные путешествия запас наличных

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Российским туристам, планирующим поездки в зарубежные страны, посоветовали иметь определенный запас наличных денег. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, на фоне новостей о блокировке карт банков, попавших под санкции Евросоюза, россиян призвали быть более предусмотрительными и не рассчитывать на отдыхе исключительно на безналичную оплату покупок и услуг.

По мнению генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, учитывая последние события, россиянам придется вернуться к практике прошлых лет и ехать в заграничное путешествие с запасом наличных. Тем не менее эксперты предупреждают об усиленных проверках туристов, которые проходят таможню по «зеленому коридору».

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Путешественникам напомнили, что наличные денежные средства подлежат таможенному декларированию, если их общая сумма при единовременном ввозе превышает сумму, эквивалентную десяти тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации. При этом при расчете учитывается как иностранная валюта, так и российские рубли.

Помимо прочего специалисты рекомендуют россиянам искать золотую середину. Например, часть денежных средств оставить на банковской карте, другую часть — в наличных.

«Сумма в наличных должна быть такой, которая позволит в экстренном случае заплатить за ночевку в отеле, купить продукты или оплатить посещение врача. В идеале можно запастись и суммой, достаточной для покупки обратных билетов на всех участников поездки», — дал рекомендацию спикер АТОР.

Ранее в феврале стало известно о том, что в связи с закрытием воздушного пространства для российских авиакомпаний и западных санкций объемы бронирования туров за рубеж сократились в 3,5 раза. По данным аналитической службы АТОР, россияне также повально перестали покупать путевки по внутренним направлением — объем продаж сократился в два раза.

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Дарья Рыбак
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