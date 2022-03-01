Россияне повально перестали покупать путевки за границу

В связи с закрытием воздушного пространства для российских авиакомпаний и западных санкций объемы бронирования туров за рубеж сократились в 3,5 раза. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По сравнению с 21 февраля количество бронирований снизилось на 72 процента. По данным аналитической службы АТОР, россияне также повально перестали покупать путевки по внутренним направлением — их объем продаж сократился в два раза.

Сообщается, что также замедлились темпы бронирования туров по открытым направлениям. «Это почти соответствует уровню "дна" 2020 года, когда мир начинал закрываться из-за ковидных страхов, а направления схлопывались одно за другим», — добавили специалисты.

При этом в АТОР отметили, что многие путешественники не спешат аннулировать туры, запланированные на лето, надеясь на стабилизацию ситуации.

Ранее в феврале стало известно об отмене 30 процентов путевок за границу. По оценкам экспертов, около 50 процентов выездной отрасли остановится, несмотря на открытые страны. Тем не менее туроператоры надеются, что туристы смогут полететь в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.