Россияне испугались лететь на отдых из-за санкций

Российские туристы, испугавшись влияния западных санкций, перестали бронировать туры на отдых и отменяют уже оплаченные поездки. Об этом РИА Новости рассказали туроператоры.

По мнению директора по развитию турагентств OnlineTur.ru Игоря Блинова, «затишье» в отрасли объясняется тем, что людям необходимо «переосмыслить» ситуацию. Вместе с тем на остановку продаж туров повлиял и период межсезонья.

«Бронирование туров в Египет и Турцию остановились, многие опасаются ограничительных мер и боятся лететь. Много аннуляций — 20-30 процентов», — заявил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

По оценкам экспертов, около 50 процентов выездной отрасли остановится несмотря на открытые страны. Тем не менее туроператоры надеются, что туристы смогут полететь в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

«Разрешили полеты в Китай, увеличили количество рейсов в Таиланд. Не за горами и Вьетнам. Не объявляют о закрытии Турция, Египет и северная Африка. Мы надеемся, что все они останутся открытым и туроператоры направят свое внимание на эти регионы. Надеемся, что ничего более глобального не произойдет», — добавил Блинов.

Ранее в феврале российские туроператоры приостановили продажу туров по ряду направлений. Так, в системах бронирования вечером в воскресенье, 27 февраля, стали недоступны туры на все даты, начиная с 28 февраля, в Доминикану, Мексику, Венесуэлу и на Кубу.