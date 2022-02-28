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Российские туроператоры приостановили продажу туров по ряду направлений

АТОР сообщила о приостановке туроператорами продажи туров в Доминикану, Мексику и на Кубу

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Российские туроператоры приостановили продажу туров по ряду направлений. Так, в системах бронирования вечером в воскресенье, 27 февраля, стали недоступны туры на все даты, начиная с 28 февраля, в Доминикану, Мексику, Венесуэлу и на Кубу. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Отмечается, что поиск туров на март в системах бронирования при попытку приобрести тур онлайн выдает отсутствие рейсов на выбранные даты.

По информации АТОР, трансатлантические перелеты прекращаются одними из первых после Европы. Так, авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы в США и Мексику, недоступны рейсы в Гавану до конца марта. Перевозчик Azur Air объявил об отмене рейсов в Доминикану, на Кубу и Мексику. В АТОР предполагают, что в ближайшее время это же сделают Nordwind и Royal Flight, и с понедельника, 28 февраля, по всем карибским направлениям будут планироваться только вывозные рейсы.

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Как отмечает организация, эксперты рынка считают, что такое решение было принято не только в связи с рисками изъятия воздушных судов из-за санкций, но и из-за времени облета. «С учетом закрытия воздушного пространства стран Скандинавии и Канады любой рейс туда становится сложным, доступным не для всех самолетов, а главное — фантастически дорогим», — подчеркнули в АТОР.

Ранее представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Евросоюза договорились запретить российским самолетам перемещаться в воздушном пространстве ЕС. Минтранс, Росавиация совместно Ростуризмом и МИДом формируют списки граждан России для вывоза из стран Европы. После уточнения необходимых провозных объемов будет сформирован график.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявлял, что российских туристов, которые находятся в европейских странах, закрывших воздушное пространство для самолетов России, планируется вернуть домой транзитным путем через третьи страны, в числе которых Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

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Марина Совина
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