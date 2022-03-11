Turkish Airlines опровергла введение ограничений на билеты для россиян

Turkish Airlines: авиакомпания не ограничивала для граждан России покупку билетов

Авиакомпания Turkish Airlines опровергла введение ограничений на покупку билетов для россиян, пишет ТАСС со ссылкой на представителя турецкого перевозчика.

Сообщается, что граждане России по-прежнему могут оформить авиабилеты на официальном сайте компании по любому направлению, и никаких ограничений не вводилось.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что Turkish Airlines изменила правила покупки билетов для россиян в связи с блокировкой российских карт Visa и Mastercard. Сообщалось, что теперь граждане РФ могут купить билеты по любым маршрутам, однако они обязательно должны начинаться или заканчиваться в России.