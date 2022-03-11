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Turkish Airlines опровергла введение ограничений на билеты для россиян

Turkish Airlines: авиакомпания не ограничивала для граждан России покупку билетов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Авиакомпания Turkish Airlines опровергла введение ограничений на покупку билетов для россиян, пишет ТАСС со ссылкой на представителя турецкого перевозчика.

Сообщается, что граждане России по-прежнему могут оформить авиабилеты на официальном сайте компании по любому направлению, и никаких ограничений не вводилось.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что Turkish Airlines изменила правила покупки билетов для россиян в связи с блокировкой российских карт Visa и Mastercard. Сообщалось, что теперь граждане РФ могут купить билеты по любым маршрутам, однако они обязательно должны начинаться или заканчиваться в России.

Марина Совина
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