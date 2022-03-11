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Популярная арабская авиакомпания увеличила частоту рейсов в Россию

Flydubai увеличила частоту полетов между Дубаем и Москвой до четырех рейсов ежедневно

Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Популярная арабская авиакомпания Flydubai временно увеличила частоту полетов между Дубаем и Москвой до четырех рейсов ежедневно. Об этом пишет информационный портал Tourdom.

Согласно изменениям, до 26 марта включительно перевозчик будет осуществлять 28 перелетов в неделю. После 26 марта количество рейсов в Россию планируется сократить вдвое. В настоящее время из аэропорта Внуково совершается один ночной вылет, два дневных и один вечерний. Стоимость авиабилетов без багажа в среднем составляет от 72 до 77 тысяч рублей на человека.

Также отмечается, что на март компания заявила прямые рейсы по маршрутам Дубай — Казань и Дубай — Новосибирск трижды в неделю, в Екатеринбург и Минеральные Воды перевозчик будет совершать по четыре вылета еженедельно, а в Уфу, Махачкалу и Самару — по два вылета.

Ранее в марте казахстанская авиакомпания SCAT заявила об увеличении частоты рейсов в Россию. В целях обеспечения пассажирам бесперебойного воздушного сообщения с Россией число перелетов по маршрутам Нур-Султан — Москва увеличено с двух до семи в неделю и Алматы — Москва — до семи в неделю.

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Валентина Процкова
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