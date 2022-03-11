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Популярная казахстанская авиакомпания увеличит частоту рейсов в Россию

Перевозчик SCAT увеличит число рейсов из Нур-Султана и Алматы в Москву до семи в неделю

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Казахстанская авиакомпания SCAT планирует увеличить частоту рейсов в Россию до семи в неделю. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

В сообщении говорится о том, что популярная авиакомпания и комитет гражданской авиации министерства Казахстана совместно проработали вопрос оперативного увеличения количества регулярных рейсов.

Так, в целях обеспечения пассажирам бесперебойного воздушного сообщения с Россией число перелетов по маршрутам Нур-Султан — Москва с двух до семи рейсов в неделю и Алматы — Москва до семи рейсов в неделю.

Ранее в марте стало известно о том, что казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила полеты в Россию. Уточнялось, что решение связано с прекращением страхового покрытия коммерческих полетов. Также сообщалось, что перевозчик в срочном порядке решает этот вопрос с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов.

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Дарья Рыбак
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