Девушка показала фигуру после похудения на 90 килограммов и прославилась в сети

Канадка похудела на 90 килограммов и привлекла внимание миллионов пользователей сети

Жительница Канады Халил Дусетте (Kahlil Doucette), максимальный вес которой доходил до 191 килограмма, показала внешность после похудения и прославилась в сети. На TikTok-видео с трансформацией девушки обратили внимание в Daily Star.

В первой части ролика девушка продемонстрировала, как выглядела при избыточном весе. Героиня материала предстала перед камерой в темном домашнем костюме, который подчеркивал ее объемные бедра и живот. На последних кадрах, снятых пять лет спустя, Дусетте показала изменившуюся фигуру — за указанный срок она сбросила более 90 килограммов. Постройневшая канадка позировала в мини-юбке и топе с открытой спиной. Она призналась, что решила похудеть, так как лишний вес негативно сказывался на ее здоровье.

Видео с преображением девушки привлекло внимание множества пользователей и набрало почти пять миллионов просмотров. Юзеры заявили, что история жительницы Канады вдохновила их на перемены. «Боже, какая умница!», «Если она смогла, то я тоже смогу!», «Такое вообще возможно?», «Выглядишь потрясающе», «У меня челюсть отвисла», — комментировали подписчики, количество которых в аккаунте героини материала в настоящий момент составляет 329 тысяч.

Ранее в марте британская блогерша Иззи Ши (Izzy Shea) показала в TikTok свое перевоплощение из полной 15-летней школьницы в стройную модель. На размещенных кадрах было видно, что во время учебы в старшей школе ее лицо выглядело круглым из-за избыточной массы тела, а после потери веса внешность девушки существенно изменились, что позволило ей найти работу в модельной индустрии.

