Россиян лишат доступа к бизнес-залам в аэропортах и на вокзалах

В ночь на 12 марта россиянам ограничат доступ к программам Priority Pass и LoungeKey

Компания Collinson Group, которая является оператором программы Priority Pass и LoungeKey, заявила о приостановке деятельности в России в ночь на 12 марта. Об этом сообщает Росбанк в своем официальном Telegram-канале.

Таким образом, участников программы лишат прохода в бизнес-залы в аэропортах и на вокзалах, а также им ограничат доступ к предложениям партнеров. Помимо этого, россиянам приостановят членство в программах Priority Pass и LoungeKey.

Ранее в марте власти прокомментировали будущую безопасность полетов из-за западных санкций. По словам заместителя министра транспорта России Дмитрия Зверева, безопасность перелетов по стране из-за предлагаемых изменений в законодательстве для нивелирования последствий санкций в сфере авиации снижена не будет.