Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиян лишат доступа к бизнес-залам в аэропортах и на вокзалах

В ночь на 12 марта россиянам ограничат доступ к программам Priority Pass и LoungeKey

Фото: Globallookpress.com

Компания Collinson Group, которая является оператором программы Priority Pass и LoungeKey, заявила о приостановке деятельности в России в ночь на 12 марта. Об этом сообщает Росбанк в своем официальном Telegram-канале.

Таким образом, участников программы лишат прохода в бизнес-залы в аэропортах и на вокзалах, а также им ограничат доступ к предложениям партнеров. Помимо этого, россиянам приостановят членство в программах Priority Pass и LoungeKey.

Ранее в марте власти прокомментировали будущую безопасность полетов из-за западных санкций. По словам заместителя министра транспорта России Дмитрия Зверева, безопасность перелетов по стране из-за предлагаемых изменений в законодательстве для нивелирования последствий санкций в сфере авиации снижена не будет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
В Минобороны впервые показали карту перешедших под контроль ВС России районов
Россияне взяли паузу в бронировании путешествий
«Зенит» отреагировал на лишение украинского тренера всех титулов на родине
«ВКонтакте» запустила гранты на 100 миллионов рублей для поддержки клипмейкеров
Названы два имеющих право звонить королеве Елизавете II напрямую человека
Назван способ купить квартиру без ипотеки
Россиян лишат доступа к бизнес-залам в аэропортах и на вокзалах
Прохожий спас пенсионерку от ограбления в Москве
Байдена уличили в слабости из-за запрета поставлять польские самолеты на Украину
Девушка помыла голову после окрашивания в салоне и обнаружила ошибку мастера
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.