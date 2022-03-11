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В России прокомментировали будущую безопасность полетов

Замминистра транспорта России заявил, что безопасность полетов в стране снижена не будет
Дмитрий Зверев

Дмитрий Зверев. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев заявил, что безопасность полетов в стране из-за предлагаемых изменений в законодательстве для нивелирования последствий санкций в сфере авиации снижена не будет. Об этом политик заявил в ходе выступления в Госдуме, передает РИА Новости.

«Безопасность полетов снижена не будет», — прокомментировал замминистра вопрос о возможности снижения безопасности полетов в России в будущем.

10 марта стало известно, что в российский реестр переведено около 180 самолетов отечественных авиакомпаний, среди которых — «Аэрофлот», «Победа», Utair. На сегодняшний день 21 самолет Utair уже получил сертификат летной годности. Еще их имеют 38 воздушных судов компании «Россия», два самолета «Ижавиа», 27 воздушных судов «Победы» и 80 лайнеров «Аэрофлота».

Ранее в марте президент России Владимир Путин заявил о развитии собственной авиационной отрасли в стране. «Мы будем развивать собственную авиацию. Россия будет развивать свое авиастроение, наращивать внутренние авиаперевозки, где возможно — летать за границу, будем стремиться ситуацию поменять», — пообещал глава государства.

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Валентина Процкова
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