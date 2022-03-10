Около 180 самолетов перевели в российский реестр

В российский реестр перевели около 180 самолетов компаний «Аэрофлот», «Победа», Utair

В российский реестр перевели около 180 самолетов отечественных авиакомпаний, среди которых — «Аэрофлот», «Победа», Utair. Об этом в четверг, 10 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

По словам начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова, на сегодняшний день в в российском реестре зарегистрировано 176 лайнеров, в том числе 21 самолет Utair уже получил сертификат летной годности, 38 воздушных судов компании «Россия», два самолета «Ижавиа», 27 воздушных судов «Победы» и 80 лайнеров «Аэрофлота».

Также эксперт добавил, что в российский реестр также переведены новейшие воздушные суда «Аэрофлота» Airbus A350.

Ранее в Минпромторге пообещали увеличить производство лайнеров Sukhoi Superjet 100 до 40 самолетов в год. По словам главы министерства Дениса Мантурова, главной целью для российского авиастроения сейчас является максимально полное импортозамещение всех систем и агрегатов.

В марте президент России Владимир Путин заявил о развитии собственной авиационной отрасли в стране. «Мы будем развивать собственную авиацию. Россия будет развивать свое авиастроение, наращивать внутренние авиаперевозки, где возможно — летать за границу, будем стремиться ситуацию поменять», — пообещал глава государства.