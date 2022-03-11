Рекрутер назвал подходящее время для смены профессии

Рекрутер Валинуров счел нынешнее время самым лучшим для смены профессии

Рекрутер Ильгиз Валинуров назвал нынешнее время лучшим для смены сферы деятельности. По его мнению, налаженные программы карьерного обучения помогут получить любую квалификацию и стать профессионалом в будущем. Об этом специалист заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Очень много людей думают, что они занимаются немножко не тем делом и хотели бы куда-то перейти. Но учитывая, что у них есть стабильный доход, работодатель и привычка к определенной атмосфере и культуре, они этого не делали. Сейчас та ситуация, в которой, если вы о чем-то мечтали, можно сделать этот шаг. Вы сейчас ничем не рискуете», — указал рекрутер.

Он порекомендовал обратить внимание на курсы переквалификации или курсы дополнительного образования. «Но прежде чем бросаться и покупать все подряд, лучше взять паузу и спросить себя: чего хочу именно я», — посоветовал Валинуров.

В настоящее время в России налажены программы карьерного обучения, отметил он. «Если раньше люди могли работать на заводе всю жизнь, то сейчас карьерный трекинг можно менять хоть каждые три-пять лет. Информация открыта. Поменять профессию можно гораздо проще, чем десять лет назад, не говоря уже про прошлый век. Этим надо пользоваться», — высказался он.

Сегодня в цене профессионализм, заявил Валинуров. Человек, стремящийся к усовершенствованию своих навыков, всегда будет востребован, заключил специалист в области найма сотрудников.

Ранее Валинуров назвал профессии грузчика, водителя и продавца вечно востребованными. К актуальным квалификациям 2022 года специалист также отнес работу управленца на производстве и сотрудников агробизнеса.