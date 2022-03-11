Рекрутер назвал подходящее время для смены профессии
Рекрутер Ильгиз Валинуров назвал нынешнее время лучшим для смены сферы деятельности. По его мнению, налаженные программы карьерного обучения помогут получить любую квалификацию и стать профессионалом в будущем. Об этом специалист заявил в разговоре с «Лентой.ру».
«Очень много людей думают, что они занимаются немножко не тем делом и хотели бы куда-то перейти. Но учитывая, что у них есть стабильный доход, работодатель и привычка к определенной атмосфере и культуре, они этого не делали. Сейчас та ситуация, в которой, если вы о чем-то мечтали, можно сделать этот шаг. Вы сейчас ничем не рискуете», — указал рекрутер.
Он порекомендовал обратить внимание на курсы переквалификации или курсы дополнительного образования. «Но прежде чем бросаться и покупать все подряд, лучше взять паузу и спросить себя: чего хочу именно я», — посоветовал Валинуров.
В настоящее время в России налажены программы карьерного обучения, отметил он. «Если раньше люди могли работать на заводе всю жизнь, то сейчас карьерный трекинг можно менять хоть каждые три-пять лет. Информация открыта. Поменять профессию можно гораздо проще, чем десять лет назад, не говоря уже про прошлый век. Этим надо пользоваться», — высказался он.
Сегодня в цене профессионализм, заявил Валинуров. Человек, стремящийся к усовершенствованию своих навыков, всегда будет востребован, заключил специалист в области найма сотрудников.
Ранее Валинуров назвал профессии грузчика, водителя и продавца вечно востребованными. К актуальным квалификациям 2022 года специалист также отнес работу управленца на производстве и сотрудников агробизнеса.