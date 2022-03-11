Названы актуальные профессии в 2022 году

Рекрутер Валинуров назвал вечно востребованными профессиями работу грузчика и водителя

Рекрутер Ильгиз Валинуров назвал профессии грузчика, водителя и продавца вечно востребованными. К актуальным квалификациям 2022 года специалист также отнес работу управленца на производстве и сотрудников агробизнеса. Об этом рекрутер заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Есть профессии, которые будут актуальны всегда, — это грузчики, водители, продавцы в магазинах. Спрос на этих людей не закончится никогда», — считает Валинуров.

По его мнению, особенно актуальны в 2022 году будут директора на производствах. «Учитывая то, что для России часть рынков закрывается, и определенные компоненты оборудования мы не сможем получать не только с Запада, но и из стран юго-восточной Азии, то совершенно точно нас ждет развитие российской промышленности. Нам нужны будут производственные директора и директора по инновациям, те кто сможет запускать продукты на международном уровне, чтобы они стали частью импортозамещения», — отметил рекрутер.

Особенную нехватку кадров будет испытывать военно-промышленный комплекс, сообщил он. Рынок вакансий расширится вакансиями руководителей в этой отрасли, спрогнозировал Валинуров.

«Я бы еще сильно присмотрелся к агробизнесу. Потому что Россия экспортирует достаточно много продуктов питания в разные страны: это и Европа, и восточная Азия. Те люди, которых раньше называли условно колхозниками, сейчас работники крупных агропромышленных холдингов, которые занимаются всем, от изготовления кормов до выращивания бычков. "Мираторг" тому пример. Это тоже никуда не денется и будет актуально всегда в России», — поделился он.

Ранее рекрутер спрогнозировал, что наибольший запрос на рынке труда в 2022 году будет на курьеров, таксистов и продавцов.

