Путин разъяснил президенту Финляндии причины спецоперации на Украине

Путин обсудил с президентом Финляндии Ниинисте спецоперацию на Украине

Президент России Владимир Путин в разговоре с финским коллегой Саули Ниинисте назвал причины, цели и задачи спецоперации на Украине, а также проинформировал о ходе переговоров с украинской стороной. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что лидеры двух стран уделили особое внимание гуманитарным вопросам, принимаемым мерам по обеспечению безопасности мирного населения и организации гуманитарных коридоров для эвакуации из зоны боестолкновений граждан.

Кроме того, главы России и Финляндии условились оставаться в контакте по украинской проблематике, а также российско-финляндской повестке.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не исключает возможность встречи Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. При этом он уточнил, что подобные переговоры нужно хорошо подготовить, для чего делегации и министры должны выполнить свою часть работы.