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В Кремле не исключили возможность встречи Путина и Зеленского

Песков заявил о необходимости подготовки встречи Путина с Зеленским, чтобы был результат
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Global Look Press

Возможность проведения встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского не исключается, однако необходимо, чтобы переговоры были результативными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского. Да, действительно, концептуально она возможна», — сказал пресс-секретарь российского президента.

По словам Пескова, встречу необходимо подготовить, для этого делегации и министры должны выполнить свою часть работы. Это необходимо, чтобы Путин и Зеленский «не встречались ради процесса и ради разговора, а встречались ради результата», отметил он. «Позиции российской стороны известны, они четко с>формулированы и доведены до сведения украинских переговорщиков. Мы ждем встречных формулировок», — подчеркнул Песков.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России и Украины может пройти в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что Турция продолжит играть решающую роль в урегулировании украинского кризиса.

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Варвара Кошечкина
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