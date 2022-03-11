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Представитель Эрдогана оценил возможность скорой встречи Путина и Зеленского

Представитель Эрдогана Калын заявил, что скоро может пройти встреча Путина и Зеленского

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти в ближайшее время, считает официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Цитату приводит TRT Haber.

Оценивая возможность проведения переговоров на высшем уровне, Калын подчеркнул: Турция продолжит играть решающую роль в урегулировании украинского кризиса. «В конце концов, человек, который скажет последнее слово по этому вопросу, это президент Путин», — считает представитель турецкого лидера.

Виктория Кондратьева
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