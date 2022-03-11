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Россиян предупредили об изменении ставок аренды жилья

До 20 процентов арендаторов жилья в городах России уже съехали или собираются это сделать

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

На российском рынке аренды жилья начали происходить тревожные изменения, рассказали риелторы, опрошенные «Московским комсомольцем». Эксперты полагают, что в ближайшие месяцы финансовые трудности могут начаться у горожан, чей доход напрямую связан со сдачей квартир в аренду.

По мнению риелторов, особенно пострадают пенсионеры и граждане с небольшими зарплатами, которым до сих пор сильно помогало наличие дополнительного жилья. Ряд арендодателей сообщили изданию, что их съемщики уже потеряли работу и потому намерены уехать в родные города.

В некоторых крупных городах съехали или собираются это сделать до 20 процентов квартирантов, заявили специалисты. Кроме того, по их словам, в последнее время повысилась популярность маленьких съемных квартир. «Владельцам больших однокомнатных квартир, тем более "двушек" и "трешек", придется нелегко», — предупредила риелтор Марина Петросян. Другой брокер по недвижимости спрогнозировал изменение ставок аренды. «Повсеместного снижения цен на аренду пока нет, но тот необоснованно сильный рост, который наблюдался с конца лета, уже остановился», — сообщил он.

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Нина Ташевская
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