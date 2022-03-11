Экономист перечислила минусы инвестиций в золото и юань

Экономист Карпенко рассказала о минусах вложений в золото, юань и подешевевшие акции

Доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко перечислила минусы вложений в золото, юань и подешевевшие акции. Ее слова передает агентство «Прайм».

Так, экономист рассказала, что российский рынок сейчас волатилен — курс на ценные бумаги постоянно меняется из-за нестабильности геополитической ситуации. «Перед тем, как решиться на такие инвестиции, следует тщательно изучить наложены ли на компанию санкции, какие у нее риски, пользуется ли она поддержкой государства», — советует Карпенко.

По ее словам, золото — это инструмент для долгосрочного инвестирования. За последний год цены на него выросли меньше, чем курс доллара по отношению к рублю, — всего на 35 процентов.

Покупка юаней в коммерческих банках России пока затруднительна, считает эксперт. «Правда, некоторые системообразующие банки (например, ВТБ) предлагают открытие вкладов в безналичных юанях. Ставки по таким депозитам — около 8 процентов годовых, сроки — от трех до шести месяцев. При открытии подобного депозита следует также помнить о геополитических рисках Китая и возможных санкциях», — предупредила она.

Ранее экономист Владимир Косой оценил надежность инвестиций в золото. По его словам, сейчас непросто предугадать риски ввиду экономической ситуации в России. Он объяснил, что золотой слиток теряет в цене сразу после того, как его выносят из банка. Металлические же счета могут быть ограничены, отметил эксперт.