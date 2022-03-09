Экономист оценил эффективность инвестиций в золото

Надежность инвестиций в золото сейчас непросто предугадать ввиду экономической ситуации в России, заявил экономист Владимир Косой. Он объяснил, что золотой слиток теряет в цене сразу после того, как его выносят из банка. Металлические же счета могут быть ограничены. Эффективность инвестиций в золото специалист оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физлиц. Документ размещен на официальном портале правовой информации. До этого налог составлял 20 процентов.

Покупать золото — как играть на бирже

«Сложно сказать, насколько интересна и разумна сейчас инвестиция в золото, поскольку невозможно предугадать, какими после колебаний окажутся курсы рубля и доллара, сколько будет стоить золото в рублях. Риск здесь совершенно простой и понятный: это как с машиной, которая теряет в цене, как только выезжает из автосалона. Здесь ситуация та же, золотой слиток дешевеет моментально после того, как его выносят из банка», — заметил экономист.

Если не выносить золото из банка, то, по словам Косого, такая инвестиция будет приравнена к металлическим счетам. В таком случае лучше вообще отказаться от покупки физического золота и ограничиться внесением денег на соответствующий счет. В таком случае инвестор окажется в зависимости от политики ЦБ, который может ввести ограничения на финансовые операции, считает Косой.

Указ президента о золотых инвестициях, по мнению экономиста, никак не влияет на их надежность. Это решение может быть попыткой ЦБ стабилизировать рынок с использованием физического золота, предположил экономист.

«За последние дни у нас вывалилась огромная денежная масса, и нет никаких ресурсов, чтобы абсорбировать ее путем продажи валюты. Вот и решили сделать такой ход. Вполне возможно, эта мера окажет какое-то позитивное влияние и ситуация стабилизируется. А, может, и нет. Смысл простой: покупать сейчас золото — то же, что играть на рынке ценных бумаг. Риски есть. Не надо думать, что раз вы купили золото, то обезопасили себя», — убежден Косой.

Он считает, что в текущей экономической ситуации надежных инвестиций практически не осталось. Единственный вариант сохранить средства — инвестировать их в квартиру, машину, в случае, если средства откладывались именно на эти крупные покупки.

«Нужна квартира — купите. Машина — купите», — заключил экономист.

Ранее министр финансов Антон Силуанов посоветовал вкладывать деньги в золото вместо долларов. Он отметил, что колебания котировок на этот металл обычно имеют краткосрочный характер.