Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золота

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физлиц. Документ размещен на официальном портале правовой информации. До этого налог составлял 20 процентов.

Поправки внесены в Налоговый кодекс. В пояснительной записке сказано, что налог был основным препятствием для использования драгметаллов гражданами в качестве инструмента инвестирования и дедолларизации экономики. По оценкам экспертов, потенциальный спрос со стороны россиян на драгоценные металлы в слитках составляет до 50 тонн в год (15 процентов от производства).

Во многих странах, где золото не облагается НДС, есть высокий спрос на драгоценные металлы со стороны частного сектора (Германия, США, Китай, Индия, Таиланд).

Ранее Министр финансов Антон Силуанов посоветовал вкладывать деньги в золото вместо долларов. Он отметил, что колебания котировок на этот металл обычно имеют краткосрочный характер. За девять месяцев прошлого года россияне купили рекордные четыре тонны золотых слитков.