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Россиян из-за санкций лишат безлимитных тарифов на связь

Из-за падения рубля операторы мобильной связи в России начали менять тарифную политику

Фото: Pixabay

Из-за падения рубля и введения санкций операторы мобильной связи начали менять тарифную политику в России, передает «Коммерсантъ».

Известно, что это повлияет на доступность безлимитных тарифов — россиян в первую очередь лишают пакетов услуг с неограниченным трафиком и бесплатными подписками. Так, Tele2 уже закрыл тариф «Премиум» с безлимитным интернетом, «МегаФон» объявил, что планирует убрать в архив бюджетные тарифы «Без переплат», а «Тинькофф мобайл» исключил из тарифных планов бесплатные подписки не только на прекративший работу в России Megogo, но и на «VK Музыку» и «Яндекс. Музыку».

Сообщается, что операторы вряд ли будут резко поднимать цены, но активная оптимизация тарифных линеек, скорее всего, будет продолжаться.

Ранее стало известно, что на фоне введения антироссийских санкций 65 процентов россиян планируют незначительно уменьшить свои расходы или вообще не сокращать их. Всего более 35 процентов опрошенных отказались от сокращения расходов, около 25 процентов решили сократить их незначительно, 31 процент будут урезать свои траты, а около 9 процентов, напротив, собираются увеличить расходы.

Марина Совина
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