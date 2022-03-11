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После стрельбы в подмосковном Домодедово возбудили уголовное дело

СКР возбудил уголовное дело по трем статьям после стрельбы в подмосковном Домодедово

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

После стрельбы, устроенной 54-летним россиянином в подмосковном Домодедово, возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 11 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным следствия, дело возбудили по трем статьям — 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»), 318 («Угроза применения насилия в отношении представителя власти») и 213 («Хулиганство с применением оружия») УК РФ. Следователями проводится осмотр места происшествия, планируется назначение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской и баллистической.

Ранее 11 марта сообщалось, что мужчина открыл огонь из неустановленного оружия из квартиры многоэтажного дома в Домодедово. Несколько выстрелов попали по припаркованным у дома автомобилям. К месту ЧП прибывал спецназ Росгвардии.

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Владимир Седов
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