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Двое школьников спасли выпавшую из окна на шестом этаже девочку

Подростки спасли выпавшего из окна и застрявшего в решетке двухлетнего ребенка

Подростки в Китайской провинции Хэнань спасли маленького ребенка, который выпал из окна и застрял между прутьями решетки на шестом этаже. Об этом сообщает South China Morning Post.

Двое школьников увидели двухлетнюю девочку, которая застряла между прутьями установленной на окне решетки на шестом этаже жилого дома. Произошедшее попало на видео.

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На записи видно, как девочка отчаянно размахивает ногами, пытаясь высвободиться, но безуспешно.

Подростки взяли ключи от квартиры у матери ребенка, которая в этот момент возвращалась домой. «Вы можете дать мне ключи, я быстро бегаю», — сказал один из них.

Затем они вылезли из окна и затащили ребенка в квартиру. На спасение девочки ушло три минуты. «Я не раздумывал, потому что жизнь ребенка висела на волоске. Будучи подростком, я должен нести социальную ответственность», — объяснил свои действия один из спасителей девочки.

Пользователи соцсетей оценили поступок подростков. «Они настоящие герои. Я желаю им успешного будущего», — написал один из них. «Великолепно! Молодцы! Не могу вообразить, что произошло бы, если бы они не оказались рядом», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Хэнань пожарные спасли ребенка, который выпал из окна жилого дома. Мальчик провалился через решетку под окном, однако его голова застряла между прутьев, в результате чего он повис на уровне пятого этажа.

Алиса Дмитриева
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