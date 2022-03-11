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Стало известно о тысячах застрявших за границей российских туристов

РИА Новости: тысячи туристов из России не могут вернуться домой из-за рубежа

Фото: Pixabay

Стало известно о тысячах застрявших за границей российских туристов, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в туристической отрасли.

Сообщается, что самостоятельные туристы из России и те, кто покупал билеты у авиакомпаний S7, «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии», не могут вернуться домой из-за рубежа. По информации агентства, большинство из них находятся в Таиланде, ОАЭ, Турции и Египте и испытывают трудности с возвращением из-за отмены рейсов, отсутствия прямых перелетов и поднявшихся цен.

Ранее из-за закрытия воздушного пространства для российских самолетов и массовой отмены рейсов семье из Самары пришлось спать в аэропорту на скамейках и питаться водой. Возвращение из отпуска с Ямайки заняло у них три дня.

Марина Совина
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